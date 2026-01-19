La fine della vita rappresenta un limite naturale per tutti, indipendentemente dalla tecnologia o dalla ricchezza. Dopo la morte di Peter Thiel, è prevista l'intervento di esperti per il prelievo del corpo e del cervello, evidenziando le recenti ambizioni di alcune aziende di superare i limiti biologici dell'esistenza umana. Questa vicenda solleva riflessioni sul rapporto tra innovazione e limiti naturali, invitando a considerare le implicazioni etiche di tali interventi.

Uno degli ospiti fissi e più attesi del RAAD Festival è Ray Kurzweil. 77 anni, inventore, genio informatico e saggista (foto Getty) Da Peter Thiel a Sam Altman fino a Ray Kurzweil, i giganti dell’invenzione e dell’investimento, ricchi come nessuno mai, vogliono non solo costruire una nuova fontana della giovinezza, ma anche possederla e controllarla Nelle ore immediatamente successive alla morte di Peter Thiel, una squadra specializzata ne preleverà il corpo e il cervello per immergerli nell’azoto liquido. Il cadavere sarà così preservato, in attesa che la scienza abbia fatto progressi sufficienti per curare le cause del decesso, rianimarlo e consentirgli di vivere ancora. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La vecchiaia e la morte sono gli ultimi ostacoli all’onnipotenza dei signori della Silicon Valley

