Piacentino ritorna in Italia dalla Silicon Valley per coltivare funghi all’ombra della Madonnina

Un giovane piacentino torna in Italia dalla Silicon Valley per dedicarsi alla coltivazione di funghi, scegliendo di investire nel territorio natale. In un contesto di crescente mobilità internazionale, alcuni professionisti decidono di rientrare, portando con sé esperienze e competenze acquisite all’estero. Questa scelta riflette un nuovo modo di concepire il ritorno alle radici, valorizzando le opportunità locali e contribuendo allo sviluppo del territorio.

Mentre sempre più giovani italiani fanno le valigie attratti da stipendi più alti e carriere più rapide all’estero, c’è anche chi compie il percorso inverso.Il trentenne piacentino Pietro Trevisan ha deciso di tornare in Italia per costruire qualcosa di proprio. «Dopo essermi diplomato al liceo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

