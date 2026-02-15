La campionessa azzurra si è dimostrata ancora una volta una vera "tigre" e ha conquistato un'altra bellissima medaglia entrando nella storia delle Olimpiadi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federica Brignone, la tigre d’oro, si racconta tra le pagine di questa intervista esclusiva, mentre la madre rivela i sacrifici fatti per portarla sul tetto del mondo.

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG a Cortina.

Il significato della tigre sui guanti di Federica Brignone: la campionessa è ancora medaglia d'oro
La campionessa azzurra si è dimostrata ancora una volta una vera tigre e ha conquistato un'altra bellissima medaglia entrando nella storia

Il Presidente Sergio Mattarella si congratula con Federica Brignone: cosa si sono detti
Poche parole, ma pregne di significato. Il Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella si è congratulato con Federica Brignone dopo il fantasmagorico

ANCORA SUL TETTO DEL MONDO Federica Brignone scrive un'altra pagina leggendaria: è oro anche nello Slalom gigante #MilanoCortina2026

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante di Milano-Cortina 2026. Ha quindi vinto un altro oro, dopo quello in Super G. Sì, come Alberto Tomba a Calgary. C'è riuscita nonostante il terribile infortunio di 318 giorni fa, la rottura di tibia, pe