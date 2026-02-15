Il significato della tigre sui guanti di Federica Brignone | la campionessa è ancora medaglia d'oro
Federica Brignone ha scelto di indossare i guanti con l’immagine di una tigre, simbolo della sua determinazione, dopo aver vinto un’altra medaglia d’oro alle Olimpiadi. La decisione nasce dalla volontà di rappresentare la forza e il coraggio che la contraddistinguono in ogni gara. Durante la cerimonia di premiazione, la campionessa ha mostrato i guanti ai tifosi, sottolineando il suo legame con quell’animale. La medaglia conquista un posto speciale nella sua carriera e il dettaglio dei guanti ha attirato l’attenzione di molti appassionati.
Federica Brignone, la tigre d'oro
Federica Brignone, la tigre d’oro, si racconta tra le pagine di questa intervista esclusiva, mentre la madre rivela i sacrifici fatti per portarla sul tetto del mondo.
La Tigre ruggisce a Cortina: Federica Brignone è oro olimpico nel SuperG!
Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG a Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
