Federica Brignone, la tigre d’oro, si racconta tra le pagine di questa intervista esclusiva, mentre la madre rivela i sacrifici fatti per portarla sul tetto del mondo. La campionessa azzurra, vincitrice dell’oro nel Supergigante a Milano Cortina 2026, ha parlato di come la passione per lo sci sia nata tra le montagne della Valle d’Aosta, lontano dai riflettori. Un dettaglio che emerge dalle sue parole: il suo primo allenamento è stato fatto con un paio di scarponi troppo grandi, che però le hanno insegnato a non mollare mai.

Lo sci era nel Dna. Sciatrice azzurra, due volte alle Olimpiadi, la madre, poi diventata giornalista. Maestro e guida il padre. La prima milanese, il secondo ligure di origine, hanno scelto di crescere i figli, Federica e il fratello Davide, tre anni più giovane, a La Salle in Valle d'Aosta. A vederla con quel sorriso infinito sul gradino più alto del podio del Super Gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, viene in mente la bambina descritta da sua madre e anche raccontata dalla stessa Brignone nelle interviste: la bambina che sorrideva sempre, che provava a spingersi da sola sull'altalena a due anni al parco Solari, che voleva far girare la giostra a mille, che volava giù dallo scivolo con un salto.