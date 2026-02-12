La Tigre ruggisce a Cortina | Federica Brignone è oro olimpico nel SuperG!

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG a Cortina. La sciatrice italiana ha disputato una gara perfetta sull’Olympia delle Tofane, ottenendo il primo posto e il titolo olimpico. È un risultato storico per l’Italia, che torna a salire sul podio ai Giochi in modo così prestigioso. La vittoria ha fatto esplodere di gioia gli spettatori e gli appassionati di sci.

Federica Brignone conquista l’oro olimpico nel SuperG femminile a Milano-Cortina 2026 con una prova straordinaria sull’Olympia delle Tofane. Fuori Sofia Goggia e Breezy Johnson. Emozione, parole a caldo e l’abbraccio dell’Italia. Il SuperG femminile dei Milano-Cortina 2026 si chiude con il trionfo di Federica Brignone, che firma una gara magistrale e si prende l’oro davanti al pubblico di casa. Con il pettorale numero 2 è Laura Pirovano la prima italiana al cancelletto. Dopo un avvio complicato riesce a recuperare terreno nel tratto centrale e chiude in 1’24”17, tempo che le vale momentaneamente la vetta della classifica.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Federica Brignone Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone vince l’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile! Federica Brignone conferma la sua presenza nel superG olimpico, completando il quartetto azzurro Federica Brignone ha ufficialmente confermato la sua presenza nel superG olimpico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Federica Brignone Argomenti discussi: Sandokan alla Villa Reale di Monza: esposti per la prima volta i reperti dei Dayak; In Villa Reale echeggia il ruggito della tigre della Malesia: in arrivo la grande mostra su Sandokan; Loretta Paderni - tutte le mostre e gli eventi che ha curato. Sandokan. La tigre ruggisce ancora: una mostra indomabileUno degli eroi più amati del pubblico protagonista di una mostra eccezionale. Dal 7 marzo al 28 giugno alla Reggia di Monza. L'articolo Sandokan. La Tigre ruggisce ancora: una mostra indomabile prov ... msn.com La Tigre della Malesia ruggisce ancora: Roberta Damiata riscrive Sandokan tra storia e sentimentoMentre cresce l'attesa per il debutto televisivo della nuova serie di Sandokan con Can Yaman (in onda su Rai 1 dal 1° dicembre 2025), la Tigre della Malesia è tornata protagonista in libreria. Tra ... ilgiornale.it La sensazionale medaglia d’oro di Federica Brignone nel Super-G alle Olimpiadi x.com SI PARTEEEEEE Decolla ora il super-G femminile sull’Olympia delle Tofane! Restate connessi, le nostre azzurre scendono prestissimo! I pettorali: 2 Laura Pirovano 6 Federica Brignone 9 Sofia Goggia 11 Elena Curtoni Spingereeeeeeee #Itali facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.