Il sesso senza consenso è stupro | Ravenna in piazza contro il disegno di legge Bongiorno

A Ravenna, domenica mattina, centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il disegno di legge Bongiorno. La manifestazione ha avuto luogo a causa della preoccupazione per le nuove norme sul consenso, che i partecipanti ritengono rischino di indebolire le tutele contro la violenza sessuale. Tra i presenti, donne e uomini hanno espresso il loro rifiuto con slogan e cartelli, chiedendo di mantenere ferme le leggi contro lo stupro e il rispetto dei diritti di tutti. La piazza si è riempita di cori e parole di protesta, creando un forte segnale di dissenso.

Domenica mattina Piazza del Popolo si è riempita di presenze e di responsabilità condivisa. Donne e uomini, associazioni, organizzazioni sindacali e realtà femministe hanno partecipato alla mobilitazione nazionale contro il disegno di legge Bongiorno. Al centro della manifestazione, la modifica dell'articolo 609-bis del Codice penale, che sostituisce il principio del "consenso libero e attuale", approvato all'unanimità dalla Camera lo scorso 19 novembre, con il riferimento al "dissenso". "Quel testo votato all'unanimità è stato modificato introducendo il dissenso al posto del consenso - ha dichiarato la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara -.