Senza consenso è stupro | in piazza Stesicoro la mobilitazione contro il disegno di legge Bongiorno

Il 15 febbraio alle 10.30, in piazza Stesicoro a Catania, centinaia di persone si riuniscono per protestare contro il disegno di legge Bongiorno. La manifestazione nasce dalla preoccupazione che il provvedimento possa ridurre le garanzie per le vittime di stupro. Le associazioni e i sindacati del territorio vogliono mostrare il loro disappunto e chiedono più tutela e rispetto per chi subisce violenze. La piazza si riempie di cartelli e slogan che chiedono di mantenere il principio che “senza consenso è stupro”. Durante il presidio, si ascoltano interventi di attivisti

Domenica 15 febbraio alle ore 10.30 in piazza Stesicoro, associazioni, movimenti, sindacati e forze politiche del territorio catanese promuovono un presidio di protesta contro il cosiddetto “DDL stupri”, un provvedimento che, secondo le organizzazioni promotrici, rischia di indebolire la tutela delle vittime di violenza sessuale. A trent’anni dalla legge del 1996, le realtà femministe e transfemministe denunciano il pericolo di un arretramento culturale e giuridico. Le conquiste in materia di diritti non sono nate solo nelle aule parlamentari, ma anche nelle piazze, nei consultori, nei centri antiviolenza e nelle lotte quotidiane di donne, persone trans e soggettività Lgbtqia+.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

A Pescara, centinaia di persone si sono radunate questa mattina in piazza della Rinascita per protestare contro il disegno di legge del ministro Bongiorno sulla violenza di genere, ritenuto troppo permissivo e rischioso per le vittime.

Centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Consenso: ribadiamo che il sesso senza sì è stupro; Senza consenso è stupro, no al Ddl Stupri, sit del centro antiviolenza; Senza consenso è stupro: il 15 febbraio mobilitazione in Lombardia; Se non c'è consenso è stupro, il corteo contro la modifica della legge sulla violenza sessuale.

Senza consenso è stupro. L’associazione IL RUMORE DELLE IDEE contro la legge BongiornoL’associazione Il Rumore delle Idee aderisce con forza alla mobilitazione di Non Una Di Meno del 15 febbraio contro la proposta di legge Bongiorno, che rischia di indebolire il principio del consenso ... itacanotizie.it

Senza consenso è sempre stupro: assemblea pubblica al Teatro della Tosse contro il Ddl BuongiornoDomenica 15 febbraio alle 14 associazioni e centri antiviolenza si riuniscono per informare e mobilitare contro la riscrittura del disegno di legge che elimina il riferimento esplicito al consenso. I ... lavocedigenova.it

Piazza Stesicoro, Catania. Presidio contro il DDL stupri: senza consenso è stupro. Scendi anche tu in piazza con noi e tante altre sigle sindacali, associazioni e movimenti. Noi del Coordinamento donne della Cgil pensiamo che non servono formule facebook