Sanità che funziona e cure Ecco il segreto della longevità

Con tutti i divari possibili tra le Regioni, in generale in Italia si vive bene rispetto al resto d'Europa. A confermarlo è il vice presidente della Federazione degli Ordini dei medici Giovanni Leoni. Quale dato ci dice che, tutto sommato, in Italia la qualità di vita non è poi così bassa? «Abbiamo il record dei centenari, dopo il Giappone. Sono 22mila, concentrati soprattutto tra Liguria e Sardegna». Nel resto d'Italia sembra che si viva meglio dove ci sono le condizioni peggiori? «Molto dipende da cure sanitarie e le liste d'attesa». Ecco il nodo principe: le liste d'attesa. É vero che sono più snelle al Nord? «In generale è vero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sanità che funziona e cure. Ecco il segreto della longevità"

