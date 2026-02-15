Il secolo di Santo Spirito Quando La Nazione esaltò l’idea di organizzarsi in un’associazione stabile

Il giornale La Nazione ha portato alla luce il secolo di Santo Spirito, un evento che nacque dalla proposta di creare un'associazione stabile tra i residenti. La notizia arrivò il 17 marzo 1927, quando il quotidiano dedicò il suo articolo di apertura alla vita dei quartieri di Arezzo, puntando l’attenzione sull’importanza di organizzarsi per migliorare la comunità. In quell’occasione, si sottolineò come questa iniziativa potesse rafforzare i legami tra le diverse zone della città.

Luca Berti Articolo di fondo che il 17 marzo 1927 apre la pagina de La Nazione con la cronaca cittadina è intitolato “ I rioni di Arezzo ”. Il pezzo non è firmato, ma è probabilmente dovuto ad Alfredo Bennati, giornalista che ebbe un ruolo di tutto rispetto nel mondo della cultura aretina della prima metà del Novecento. A dare il là all’articolo è la costituzione a Santo Spirito, nel novembre 1926, di un’associazione rionale con tanto di statuto, assemblea dei soci e consiglio direttivo. E in effetti nell’articolo si legge che: “Nel rifiorire delle iniziative dirette a scuotere l’apatia aretina ed a valorizzare la città, soprattutto per geniale iniziativa dell’ex Sindaco Fiumicelli, si è pensato di rendere vita ed unità ai rioni cittadini, per poi promuoverne le migliori attività ed avvantaggiarne, con la gara, il progresso cittadino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Porta Santo Spirito celebra il suo centenario nel 2026, un secolo dalla costituzione della prima associazione nel quartiere, avvenuta nel novembre del 1926.

