Donald Trump e Marco Rubio hanno riaperto il dibattito sul ritorno del machete a Cuba, minacciando di bloccare le forniture di petrolio all’isola. La misura nasce dalla volontà di esercitare pressione sul governo cubano, che dipende ancora molto dalle importazioni di energia. Per Cuba, questo significa dover affrontare una crisi energetica, con le pompe di benzina che si fermano e le case che rischiano di restare al buio.

Vivere a energia zero. È la minaccia che Donald Trump e il suo scherano agli esteri Marco Rubio fanno pendere sulla testa dei cubani, impedendo il rifornimento di greggio all’isola. Ed è quello che per circa sei-sette ore al giorno sperimenta Yosvani, un pensionato del mio quartiere al quale alle volte mi rivolgo per piccoli lavori. Durante gli apagones (gli imprevedibili blackout ormai di sei-sette ore quotidiane) vive appunto a energia zero: senza luce, senza gas – le bombole di gpl sono sia un ricordo che un miraggio: dopo mesi di assenza è stato annunciato che «presto» saranno di nuovo in vendita con la libreta – per cucinare deve ricorrere al carbone (2000 pesos al sacco). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il ritorno del machete, Cuba prova a vivere a energia zero

L’isola di Cuba si trova senza carburante.

Quando l’energia in Cuba vacilla, Mosca promette aiuto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.