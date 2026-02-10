Cuba energia a singhiozzo Mosca | Aiuteremo i nostri amici

Quando l’energia in Cuba vacilla, Mosca promette aiuto. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, si presenta ai microfoni e accusa gli Stati Uniti di impedire alla isla di mantenere la sua fornitura di energia. La scena si ripete: tensioni tra Cuba e Washington, mentre Mosca si propone come alleato.

La scena è questa: Dmitry Peskov, il fedele portavoce del Cremlino, si presenta ai microfoni con il volto teso, denunciando lo «strangolamento» di Cuba da parte degli Stati Uniti. Punta il dito sul blocco alle importazioni di petrolio, un'arma economica che sta mettendo in ginocchio l'isola caraibica. Mosca, dice, sta già studiando «possibili soluzioni con i suoi amici cubani», come riporta l'agenzia Tass. È l'ennesimo capitolo di una saga che vede Washington e Mosca ai ferri corti, ma ancora una volta Trump non agisce da «fantoccio» di Putin, come ama ripetere la sinistra italiana, europea, mondiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

