L’isola senza energia A Cuba finisce il carburante e comincia l’emergenza totale

L’isola di Cuba si trova senza carburante. Il governo ha informato le compagnie aeree che da oggi non ci sono più rifornimenti sull’isola. Le conseguenze si vedono subito: a San Luis, in provincia di Santiago de Cuba, hanno inaugurato un carro funebre trainato da cavalli, simbolo di una crisi energetica che si fa sentire in ogni aspetto della vita quotidiana.

Il governo cubano avvisa le compagnie aeree che da oggi non c'è più sull'isola carburante per i velivoli; a San Luis, provincia di Santiago de Cuba, sempre per la mancanza di carburante è stato inaugurato un carro funebre trainato da cavalli. Due notizie di ambito molto diverso, ma che confermano la drammatica emergenza dell'isola, dopo che i dazi minacciati da Trump a chi vi porterà idrocarburi hanno portato all'estremo una situazione di carenza che in realtà andava peggiorando da tempo. Il governo messicano ha annunciato che la propria marina militare sta portando nell'isola un carico di oltre 814 tonnellate di rifornimenti destinati alla popolazione civile cubana, ma non idrocarburi.

