Il Rieti cade sul campo della Maccarese 1-0 | prima sconfitta per Paris

Il Rieti ha perso 1-0 contro la Maccarese, una sconfitta che arriva dopo alcune vittorie consecutive e che mette in discussione le ambizioni di classifica della squadra di Paris. La partita si è decisa grazie a un gol nei primi minuti, che ha complicato subito il lavoro degli ospiti. La squadra reatina ha tentato di reagire, ma non è riuscita a trovare il pareggio. La sconfitta di oggi rappresenta la prima battuta d’arresto per Paris in questa stagione.

Rieti, la Prima Battuta d'Arresto di Paris: Sconfitta in Casa Maccarese e Sogni di Vertice in Discussione. Il FC Rieti ha subito la prima sconfitta stagionale sotto la guida di Fabrizio Paris, cedendo 1-0 sul campo della Maccarese. La partita, disputata oggi 15 febbraio 2026, ha visto il gol decisivo di Di Giovanni su rigore nel primo tempo, complicando le ambizioni del Rieti di scalare la classifica e consolidare una posizione tra le prime due squadre del campionato. Un Match Segnato da un Rigore e un'Espulsione. La trasferta contro la Maccarese si è rivelata amara per il Rieti, interrompendo una serie di risultati positivi che avevano caratterizzato l'inizio del campionato.