Prima sconfitta stagionale sul campo dell’Audax Rufina La Sinalunghese perde il primato
La Sinalunghese subisce la prima sconfitta stagionale sul campo dell’Audax Rufina. La partita si conclude con il punteggio di 4-2, segnando un importante momento nel campionato per entrambe le squadre. Di seguito i dettagli del match e le formazioni coinvolte.
AUDAX RUFINA 4 SINALUNGHESE 2 AUDAX RUFINA: Moretti, Sequi, Chiariello, Grazzini, Maccari, Piccini, Travaglini, Gori, Ceramelli, Fioravanti, Bachi. Panchina: Pecorai, Marconi, Gurioli, Benettini, Falcini, Rachidi, Di Vico, Candelori, Desposito. Allenatore Francini. SINALUNGHESE: Marini, Chottong, Palazzesi, Bongini, Celestini, Gagliardi, Redi, Dema, Sacco, Bucaletti, Bardelli. Panchina: Gialli, Cresti A., Bonechi, Cresti F., Cardinali, Palazzi, Nannoni, Parri, Miccio. Allenatore Testini. Arbitro: Angileri di Empoli (Abdulkadir Mohamed - Cerofolini). Reti: 30’ Dema, 32’ Ceramelli, 55’ Bachi, 63’ Gori, 67’ Ceramelli, 93’ rig. Sport.quotidiano.net
Prima sconfitta stagionale della Redel Reggio Calabria
