Il presunto boicottaggio di Piastri in McLaren diventa un caso nazionale | surreale discussione in Senato

L'Australia trasforma la strategia McLaren al GP del Qatar della Formula 1 2025 in un tema politico: in Senato scoppia il dibattito sul presunto boicottaggio ai danni di Oscar Piastri, con i parlamentari che interrogano i funzionari pubblici sulle scelte del team nel pieno della lotta mondiale con Norris e Verstappen. 🔗 Leggi su Fanpage.it

