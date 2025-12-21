Il Barcellona chiude l’anno con una vittoria in casa del Villareal ora quarto ma con due partite in meno. Ecco l’analisi del match di Mundo Deportivo. Villarreal-Barcellona: l’analisi del match. Si legge su Mundo Deportivo: Era un’incognita capire se i blaugrana avrebbero sentito l’assenza di Pedri, fermato per precauzione a causa di qualche problema fisico, e se sarebbe stato possibile uscire vittoriosi dalla Cerámica senza la magia di uno dei migliori giocatori al mondo. La risposta è stata sì, anche se non senza sforzo, sacrificio e lavoro di squadra, tre elementi che il Barça dovrà integrare come consuetudine per poter difendere il titolo di Liga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Barcellona batte il Villarreal per 2 a 0 e chiude alla grande il 2025: più 4 sul Real Madrid

Leggi anche: Villarreal-Barcellona a Miami, il Real Madrid presenta una seconda denuncia al Consiglio superiore dello sport (As)

Leggi anche: Infortunio Mbappé, Real Madrid in ansia: il francese esce dolorante contro il Villarreal. Le sue condizioni a più di due settimane dal match con la Juventus

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Real Madrid batte il Siviglia e Mbappé eguaglia il record di CR7: 59 gol in un anno solare; Liga: il Real piega 2-0 il Siviglia, Mbappé da record; Villareal-Barcellona: La Liga – squadre, inizio, formazioni, calcio d’inizio; LaLiga: vincono Barcellona , Real e Atletico, rinviata Levante-Villarreal.

Villarreal-Barcellona 0-2: diretta live e risultato finale | Liga - Barcellona di domenica 21 dicembre 2025: formazioni e tabellino. calciomagazine.net