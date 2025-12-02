Costa Masnaga non si ferma più | sesta vittoria di fila in A2

Settimana in chiaroscuro per le formazioni lecchesi che militano nei campionati nazionali e regionali di pallacanestro.Vince ancora (sono sei in fila) l'ammiraglia, la Clv Limonta Costa Masnaga, che sbanca il campo del Selargius in Sardegna 72-57 e rimane in vetta al girone A di Serie A2. 🔗 Leggi su Today.it