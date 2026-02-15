A Novoli, la creazione del comitato Villa Demidoff nasce dalla crescente preoccupazione dei residenti per la recente escalation di episodi di violenza nel quartiere. La presenza di gruppi di cittadini che vigilano attivamente si fa più forte, con l’obiettivo di rendere più sicura la zona. Ora, questa rete coinvolge più di tredici quartieri di Firenze, dove i cittadini si organizzano per segnalare situazioni sospette e collaborare con le forze dell’ordine. A Villa Demidoff, i residenti si sono uniti per rafforzare i controlli e creare un punto di riferimento stabile.

FIRENZE Nasce un nuovo comitato di vicinato a Novoli, quello di Villa Demidoff. Salgono dunque a tredici, in tutto, le aree della città dove hanno preso forma queste reti sociali di partecipazione attiva: cittadini-sentinelle che, in stretto contatto con Comune, forze dell’ordine e municipale, segnalano le situazioni sospette e non solo. Del resto, via Villa Demidoff ultimamente è stata teatro di troppi avvenimenti che hanno alzato il livello di guardia. L’episodio più eclatante l’ottobre scorso, quando un 70enne fu preso a pugni in viso senza alcun motivo da un balordo. Il signore aveva appena posteggiato la macchina, poco prima delle 23, quando si ritrovò una maschera di sangue. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il quartiere reagisce alla violenza. Novoli, cittadini e sentinelle. Nasce il comitato Villa Demidoff

Il nuovo comitato di vicinato di Villa Demidoff si è formato a Novoli dopo un episodio di violenza che ha visto un anziano aggredito senza motivo.

Cento cittadini si oppongono al ritorno alla vecchia viabilità in via Vittorio Emanuele II a Poggio a Caiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.