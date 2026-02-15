Il problema di Cime tempestose? Non è abbastanza scandaloso

Molto è stato scritto in questi giorni – anzi, diciamolo pure: nell’ultimo anno – sull’adattamento di Cime tempestose firmato da Emerald Fennell (già nota per Promising Young Woman e Saltburn ). Quello che però in pochi hanno detto è che il difetto principale della pellicola è uno solo, imperdonabile: è un film noioso. Il problema non è l’infedeltà (o non solo). Il problema di “ Cime tempestose ” – sì, useremo le virgolette per compiacere la regista, che con questa scelta bislacca ha voluto mettere le mani avanti – non sono, sorprendentemente, le discrepanze con il capolavoro di Emily Brontë, che pure sono abissali.🔗 Leggi su Open.online

L’adattamento di “Cime Tempestose” di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi si prende molte libertà rispetto al romanzo originale.

Emerald Fennell ha realizzato l’adattamento di “Cime tempestose” e questo ha già suscitato critiche prima ancora di vedere il film.

