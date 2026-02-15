Cime tempestose | adattare il desiderio

Emerald Fennell ha realizzato l’adattamento di “Cime tempestose” e questo ha già suscitato critiche prima ancora di vedere il film. La regista, laureata in letteratura inglese, ha affrontato il progetto con un certo scetticismo, alimentato da chi pensa che il film non rispetti abbastanza l’originale di Emily Brontë. Inoltre, molti temono che il racconto sia troppo romantico e rivolto a un pubblico giovane, troppo vicino a storie leggere come quelle di “Ragazze da Harmony” o “Cinquanta sfumature”. Un esempio concreto di queste aspettative si vede nelle discussioni sui social, dove gli utenti si divid

Ci sono film che vengono giudicati prima ancora di essere effettivamente visti. “Cime tempestose”, scritto e diretto da Emerald Fennell – laureata e studiosa di letteratura inglese – è stato preceduto da due sospetti, o meglio pregiudizi: quello di non essere “abbastanza fedele” al romanzo di Emily Brontë e quello di essere “troppo romantico”, “da ragazzine”, di giocare tra “tra Cinquanta sfumature e un romanzo Harmony”. Etichette che lo impoveriscono estremamente perché lo costringono dentro parametri che non hanno nulla a che fare con ciò che il film fa (ed è) davvero. Parlare di Cime tempestose come se il suo problema fosse la “fedeltà” al romanzo di Emily Brontë significa non aver cognizione di cosa sia un adattamento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Emerald Fennell ha scelto di mettere le virgolette nel titolo

