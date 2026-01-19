Serie A reti inviolate allo Zini | Cremonese – Verona 0-0

Nella 21ª giornata di Serie A, Cremonese e Hellas Verona si sono affrontate allo Zini, terminando il match senza reti. La partita si è conclusa con un pareggio privo di reti, in un incontro caratterizzato da un andamento equilibrato e poche occasioni da rete. Entrambe le squadre hanno mantenuto la propria organizzazione difensiva, senza riuscire a sbloccare il risultato.

Finisce senza reti il match tra Cremonese ed Hellas Verona nella 21esima giornata di Serie A. Allo Zini la partita termina sullo 0-0, in una sfida senza particolari emozioni. I lombardi salgono dunque a quota 23 punti, mantenendo il 12esimo posto in classifica. Sempre ultimo invece l'Hellas, che raggiunge i 14 punti restando fanalino di coda assieme al Pisa.

