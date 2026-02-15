Il portavoce astioso con la sindrome del divo

Il portavoce, noto per il suo atteggiamento altezzoso e la tendenza a comportarsi come un divo, ha attirato l’attenzione dei media dopo aver pubblicamente criticato colleghi e giornalisti. La sua ambizione sfrenata si è manifestata anche nel modo in cui si è sempre più isolato, rifiutando di collaborare con chi non condividesse il suo punto di vista. In passato, era considerato solo un semplice portavoce, ma oggi si presenta come un vero e proprio protagonista della scena politica, spesso ostentando una sicurezza eccessiva.

Cognome e nome: Casalino Rocco. Ta-rocco, per amici e detrattori burloni. Radici a Ceglie Messapica, celebre nel 2022 quando un altro Rocco, Rocco Siffredi, ne storpiò il nome per una sua iniziativa porcellina in loco: in un video non la chiamò Messàpica, bensì Messapìca. L’iniziativa attirò gli strali del sindaco di centrodestra Angelo Palmisano: «Hai ridicolizzato, con un gioco di parole scurrile, il nome della nostra città per i tuoi discutibili interessi. Ma ricordati: Ceglie Messapica merita rispetto!». Anche perché il paesello in quel di Brindisi ha quasi 19.000 abitanti. Mattia Salvia, Wired, 19 febbraio 2021: «Ne Il portavoce ci sono passi che in effetti ricordano pagine di Limonov (l’avvincente biografia scritta da Emmanuel Carrère, ndr)». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il portavoce astioso con la sindrome del divo I falsi video del soldato ucraino con la sindrome di Down Recentemente sono circolati alcuni video che mostrerebbero un soldato ucraino con sindrome di Down inviato al fronte, accompagnati da commenti e risate dei commilitoni. Sean Penn e Valeria Nicov, crisi superata: il divo torna con la modella di 35 anni più giovane Durante i Golden Globes 2026, Sean Penn ha partecipato insieme a Valeria Nicov, la modella di 35 anni più giovane, con cui ha consolidato il suo legame negli ultimi mesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MILANO CORTINA | "Abbiamo messo in atto le regole, che sono uguali per tutti". Il portavoce del Cio, Mark Adams, è tornato così sul caso dell'ucraino Vladyslav Heraskevych, escluso dalle Olimpiadi di Milano Cortina perché voleva indossare un casco comme facebook