Sean Penn e Valeria Nicov crisi superata | il divo torna con la modella di 35 anni più giovane

Durante i Golden Globes 2026, Sean Penn ha partecipato insieme a Valeria Nicov, la modella di 35 anni più giovane, con cui ha consolidato il suo legame negli ultimi mesi. La presenza della coppia sul red carpet ha attirato l'attenzione, testimonianza di un rapporto ormai stabile e consolidato dopo un periodo di crisi. Un momento che conferma la ritrovata serenità tra l’attore e la modella.

Ai Golden Globes 2026 Sean Penn non è arrivato da solo. Al suo fianco Valeria Nicov, la giovane modella con cui il divo di Hollywood fa coppia fissa ormai da più di un anno. Coppia che recenti e insistenti rumors davano già per spacciata. Tutto superato, non solo quella sera Valeria ha sconfitto la solita reticenza alle telecamere, qualche giorno dopo, i due sono stati scovati dai paparazzi in un romantico giretto di shopping, mano nella mano, con outfit coordinati. Sean Penn ritrova l’amore. Era il novembre 2024 quando, al Marrakech International Film Festival, Sean Penn ha presentato al mondo la nuova fidanzata Valeria Nicov. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sean Penn e Valeria Nicov, crisi superata: il divo torna con la modella di 35 anni più giovane Leggi anche: La foto rubata di Sean Penn con la compagna Valeria Nicov, che allontana le voci di crisi Leggi anche: Sean Penn mano nella mano con la compagna di 34 anni in meno: è polemica La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sean Penn passeggia mano nella mano con la fidanzata Valeria Nicov. Impietosi i commenti social: «Pensavo fosse la nipote»; La foto rubata di Sean Penn con la compagna Valeria Nicov, che allontana le voci di crisi; Sean Penn e Valeria Nicov, amore tra shopping e paparazzi: la differenza d’età non ferma la coppia; Sean Penn e Valeria Nicov: un amore che fa discutere. La foto rubata di Sean Penn con la compagna Valeria Nicov, che allontana le voci di crisi - La differenza d'età di 35 anni non sembra interferire con la loro relazione che, seppur all'insegna della privacy, continua felice dal 2024 ... vanityfair.it

Sean Penn e Valeria Nicov, crisi superata: il divo torna con la modella di 35 anni più giovane

Sean Penn passeggia mano nella mano con la fidanzata Valeria Nicov. Impietosi i commenti social: «Pensavo fosse la nipote»

