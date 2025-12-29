I falsi video del soldato ucraino con la sindrome di Down

Recentemente sono circolati alcuni video che mostrerebbero un soldato ucraino con sindrome di Down inviato al fronte, accompagnati da commenti e risate dei commilitoni. Questi contenuti sollevano questioni su rispetto e dignità in contesti di conflitto. È importante verificare l'autenticità di tali video e riflettere sull'importanza di trattare con sensibilità le persone coinvolte in situazioni di guerra.

Circola dei video che mostrerebbero un soldato ucraino con sindrome di Down mandato al fronte e deriso dai commilitoni, tra risate fuori campo e spari sullo sfondo. La narrazione punta a sostenere che Kiev arruolerebbe persone con disabilità. Non si tratta di una scena reale, ma di un deepfake spinto dalla propaganda russa. Per chi ha fretta. Si tratta di deepfake e scene costruite per la propaganda.. Gli autori sono legati a reti filorusse e alla comunicazione della cosiddetta LNR.. Analisi. I video parlano di un fantomatico soldato di nome Voha, descritto come una persona con sindrome di Down mandata in prima linea. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il video del soldato ucraino in lacrime è un fake ma diventa virale sui social. E TikTok cancellato chi l’ha condiviso (video)

Leggi anche: Virale ma fake, il video del soldato ucraino in lacrime creato da IA

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il falso capo del reclutamento ucraino di Zhitomir obeso; Le teorie infondate sul video di Zelensky a Kupiansk e perché non reggono.

Il video virale del soldato ucraino in lacrime inviato al fronte è falso - Questa settimana i video di un "coscritto" ucraino in lacrime hanno invaso i social network europei, in particolare in Germania e Ungheria. it.euronews.com

Video. Il video virale del soldato ucraino in lacrime è falso - Questa settimana i video di un "coscritto" ucraino in lacrime hanno invaso i social network europei, in particolare in Germania e Ungheria. it.euronews.com

Il falso capo del reclutamento ucraino di Zhitomir obeso - Circola lo screenshot di un video dove viene raffigurato un uomo in uniforme ucraino, visibilmente in sovrappeso, seduto su una poltrona. msn.com

Il falso video del soldato britannico che urla contro un poliziotto - facebook.com facebook