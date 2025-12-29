I falsi video del soldato ucraino con la sindrome di Down

Recentemente sono circolati alcuni video che mostrerebbero un soldato ucraino con sindrome di Down inviato al fronte, accompagnati da commenti e risate dei commilitoni. Questi contenuti sollevano questioni su rispetto e dignità in contesti di conflitto. È importante verificare l'autenticità di tali video e riflettere sull'importanza di trattare con sensibilità le persone coinvolte in situazioni di guerra.

Circola dei video che mostrerebbero un soldato ucraino con sindrome di Down mandato al fronte e deriso dai commilitoni, tra risate fuori campo e spari sullo sfondo. La narrazione punta a sostenere che Kiev arruolerebbe persone con disabilità. Non si tratta di una scena reale, ma di un deepfake spinto dalla propaganda russa. Per chi ha fretta. Si tratta di deepfake e scene costruite per la propaganda.. Gli autori sono legati a reti filorusse e alla comunicazione della cosiddetta LNR.. Analisi. I video parlano di un fantomatico soldato di nome Voha, descritto come una persona con sindrome di Down mandata in prima linea. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Il falso capo del reclutamento ucraino di Zhitomir obeso; Le teorie infondate sul video di Zelensky a Kupiansk e perché non reggono.

Il video virale del soldato ucraino in lacrime inviato al fronte è falso - Questa settimana i video di un "coscritto" ucraino in lacrime hanno invaso i social network europei, in particolare in Germania e Ungheria. it.euronews.com

Il falso capo del reclutamento ucraino di Zhitomir obeso - Circola lo screenshot di un video dove viene raffigurato un uomo in uniforme ucraino, visibilmente in sovrappeso, seduto su una poltrona. msn.com

