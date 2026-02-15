Il piano per le colonie Un patto per cercare investitori in Europa per Murri e Novarese

Il piano per le colonie nasce dalla volontà di riqualificare le ex colonie di Rimini e Riccione, zone che da anni versano in stato di abbandono. Il Comune ha deciso di coinvolgere investitori europei, anche stranieri, per trasformare queste aree dimenticate in spazi vivaci e funzionali. In questo progetto, si cercano fondi e partner pronti a credere in una rinascita concreta, destinata a cambiare il volto di quella parte di costa.

Caccia agli investitori, inclusi quelli stranieri, per rilanciare l’area di confine tra Rimini e Riccione, dove a regnare sono vecchie ex colonie abbandonate. Ma della partita fanno parte anche la zona della Murri, in attesa di un intervento da decenni, e la trasformazione della Bertazzoni a Riccione in un condhotel sulla sabbia e centro nevralgico del nuovo complesso termale cittadino. Del futuro delle ex colonie se ne parla da tanto tempo, ma oggi i Comuni di Rimini e Riccione vogliono mettere in campo una nuova strategia per cercare di sbrogliare una matassa rimasta ferma tra vincoli e normative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il piano per le colonie. Un patto per cercare investitori in Europa per Murri e Novarese Rimini bussa alle porte di Cannes, i Comuni a "caccia" di investitori per dare una svolta alle ex colonie Rimini si presenta come candidata a Cannes, mentre i sindaci delle ex colonie marine si muovono per attirare investitori e rivitalizzare le aree abbandonate. Controlli e tutela dell'ambiente: discariche, randagismo e attivato il piano di sterilizzazione delle colonie feline Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Piano delle politiche giovanili, giovedì 12 febbraio il primo incontro intergenerazionale / Notizie / Novità / Homepage; Ospedale di Borgo Trento, ecco il piano per le Olimpiadi; Iprase, le priorità del Piano strategico per le attività 2026–2028; Più negozi, laboratori e botteghe di vicinato: il piano per la rigenerazione del centro di San Giuliano. Mps, Mediobanca verso il delisting? Attesa per il piano industriale il 27 febbraioLe linee guida dell’aggregazione tra Mediobanca e il Monte saranno tracciate anche con Piazzetta Cuccia in una serie di tavoli di lavoro nei prossimi giorni. Il nodo del dirigente del Tesoro Di Stefan ... corriere.it Presentato il piano d'azione regionale 'Umbria per tutti'Un Piano di azione che segna una vera svolta culturale e operativa nelle politiche regionali sulla disabilità: con queste parole la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha aperto oggi ... ansa.it “Meloni in Africa a cacciare farfalle sul Piano Mattei, l’Europa a Monaco a dire basta all’America di Trump: così l’Italia sceglie l’irrilevanza”: il mio editoriale su @repubblica x.com https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/piano-strategico-della-politica-agricola-comune-2023-2027-del-friuli-venezia-giulia-39986/sre01-insediamento-giovani-agricoltori-ps-pac-2023-2027-bando-2025-160979 Opportunità per i giovani agricoltori del facebook