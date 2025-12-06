Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo la censura rossa, quella che alle fiere del libro possono esserci solo editori e scrittori che la pensano come loro. Zerocalcare ha deciso di non partecipare a "Più Libri Più Liberi" in segno di protesta contro la presenza di Passaggio al Bosco, casa editrice rea di pubblicare testi che il vignettista bolla "nazisti". La fila dei censori, però, è molto lunga. Almeno 80 gli autori e gli editori, tra cui i soliti Antonio Scurati, Christian Raimo, Tomaso Montanari, che ne hanno chiesto l'espulsione agli organizzatori. Si dicono tutti pluralisti, ci fanno spesso la predica sulla libertà di pensiero e di espressione e vanno in giro a dire che per colpa della destra si rischia la dittatura ma poi sono loro a non essere pluralisti, a restringere la libertà di espressione e soprattutto a trasformare la nostra società in un regime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I censori rossi, il sindacalista Fiom e la Albanese: ecco il podio dei peggiori