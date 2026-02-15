Il nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimento

Da internazionale.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crescente interesse dei fondi d’investimento per il padel ha portato a un’esplosione di nuovi campi e club. Questa tendenza dimostra come il capitale di rischio stia entrando in modo massiccio nel settore sportivo, spesso senza considerare gli aspetti pratici e sociali di questa crescita. Recentemente, alcuni investimenti hanno portato alla costruzione di strutture in aree urbane già sovraffollate, creando tensioni con le comunità locali.

A Berlino, Francoforte e Monaco non ci si incontra più con gli amici per giocare a ping pong o per andare in palestra, ma per giocare a padel, uno sport a metà strada fra il tennis e lo squash. Il padel - una parola spagnola che si pronuncia con l’accento sulla e - si è sviluppato negli anni settanta in Spagna e in Sudamerica e ora si sta diffondendo anche in altri paesi europei. I campi da gioco per questo sport stanno spuntando dappertutto come funghi, a volte accanto ai classici campi da tennis o al loro posto. A chi guarda con scetticismo la comparsa di tendenze sportive sempre nuove si potrà obiettare che lo sport fa sempre bene. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il nuovo terreno di gioco dei fondi d8217investimento

© Internazionale.it - Il nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimento

Inclusività e parchi gioco accessibili: a San Giorgio Jonico un investimento sul futuro dei bambini

Streamcasting: il terreno di gioco convergente che ridefinisce la Televisione Italiana

BRICS Are Changing the Game for Investors

Video BRICS Are Changing the Game for Investors
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimento; La soia è il nuovo terreno di confronto tra la Cina e Trump; Si stringono i tempi per il nuovo stadio di Pordenone: Comina l’area preferita; Gabriele Marchese: Vendere all’asta il terreno della particella 18 è una scelta miope.

Al via il nuovo progetto coltivazioni – il terreno della crescita dell’associazione Coriandoli a colori aps sostenuta dalla fondazione Il cuore si sciogliePartita la nuova raccolta dei Pensati con il Cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie per contrastare il disagio giovanile e promuovere il benessere psicoeducativo Arezzo, 25 settembre 2025 - È ... lanazione.it

il nuovo terreno diIl nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimentoA Berlino, Francoforte e Monaco non ci si incontra più con gli amici per giocare a ping pong o per andare in palestra, ma per giocare a padel, uno sport a metà strada fra il tennis e lo squash. Il ... internazionale.it