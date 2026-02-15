Il nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimento
Il crescente interesse dei fondi d’investimento per il padel ha portato a un’esplosione di nuovi campi e club. Questa tendenza dimostra come il capitale di rischio stia entrando in modo massiccio nel settore sportivo, spesso senza considerare gli aspetti pratici e sociali di questa crescita. Recentemente, alcuni investimenti hanno portato alla costruzione di strutture in aree urbane già sovraffollate, creando tensioni con le comunità locali.
A Berlino, Francoforte e Monaco non ci si incontra più con gli amici per giocare a ping pong o per andare in palestra, ma per giocare a padel, uno sport a metà strada fra il tennis e lo squash. Il padel - una parola spagnola che si pronuncia con l’accento sulla e - si è sviluppato negli anni settanta in Spagna e in Sudamerica e ora si sta diffondendo anche in altri paesi europei. I campi da gioco per questo sport stanno spuntando dappertutto come funghi, a volte accanto ai classici campi da tennis o al loro posto. A chi guarda con scetticismo la comparsa di tendenze sportive sempre nuove si potrà obiettare che lo sport fa sempre bene. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Inclusività e parchi gioco accessibili: a San Giorgio Jonico un investimento sul futuro dei bambini
Streamcasting: il terreno di gioco convergente che ridefinisce la Televisione Italiana
BRICS Are Changing the Game for Investors
Argomenti discussi: Il nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimento; La soia è il nuovo terreno di confronto tra la Cina e Trump; Si stringono i tempi per il nuovo stadio di Pordenone: Comina l’area preferita; Gabriele Marchese: Vendere all’asta il terreno della particella 18 è una scelta miope.
Al via il nuovo progetto coltivazioni – il terreno della crescita dell’associazione Coriandoli a colori aps sostenuta dalla fondazione Il cuore si sciogliePartita la nuova raccolta dei Pensati con il Cuore della Fondazione Il Cuore si scioglie per contrastare il disagio giovanile e promuovere il benessere psicoeducativo Arezzo, 25 settembre 2025 - È ... lanazione.it
Il nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimentoA Berlino, Francoforte e Monaco non ci si incontra più con gli amici per giocare a ping pong o per andare in palestra, ma per giocare a padel, uno sport a metà strada fra il tennis e lo squash. Il ... internazionale.it
Stiamo preparando il terreno per il nuovo Sistema AgroForestale di XFarm! Con la guida sicura dell'agronomo Antonio Di Giorgio di @deafal_aor e la collaborazione di tutto il team, abbiamo posto le basi per la creazione del terzo modulo di Agroforesta. Il lavo facebook