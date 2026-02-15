Il nuovo terreno di gioco dei fondi d’investimento

Il crescente interesse dei fondi d’investimento per il padel ha portato a un’esplosione di nuovi campi e club. Questa tendenza dimostra come il capitale di rischio stia entrando in modo massiccio nel settore sportivo, spesso senza considerare gli aspetti pratici e sociali di questa crescita. Recentemente, alcuni investimenti hanno portato alla costruzione di strutture in aree urbane già sovraffollate, creando tensioni con le comunità locali.

A Berlino, Francoforte e Monaco non ci si incontra più con gli amici per giocare a ping pong o per andare in palestra, ma per giocare a padel, uno sport a metà strada fra il tennis e lo squash. Il padel - una parola spagnola che si pronuncia con l’accento sulla e - si è sviluppato negli anni settanta in Spagna e in Sudamerica e ora si sta diffondendo anche in altri paesi europei. I campi da gioco per questo sport stanno spuntando dappertutto come funghi, a volte accanto ai classici campi da tennis o al loro posto. A chi guarda con scetticismo la comparsa di tendenze sportive sempre nuove si potrà obiettare che lo sport fa sempre bene. 🔗 Leggi su Internazionale.it

