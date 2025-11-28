Tarantini Time Quotidiano L’Amministrazione Comunale di San Giorgio Jonico si candida all’Avviso Pubblico regionale per la creazione e la riqualificazione di parchi gioco inclusivi destinati a bambine e bambini. L’obiettivo è realizzare spazi moderni, sicuri e pienamente accessibili, in cui il diritto al gioco sia garantito a tutti senza ostacoli. La partecipazione al bando prevede un cofinanziamento da parte del Comune, a dimostrazione dell’impegno rivolto al miglioramento degli spazi dedicati all’infanzia e alla qualità della vita urbana. Il progetto nasce anche grazie al coinvolgimento delle associazioni del territorio, che collaborano da anni con famiglie e minori, contribuendo a definire soluzioni finalizzate a integrazione, partecipazione e sicurezza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Inclusività e parchi gioco accessibili: a San Giorgio Jonico un investimento sul futuro dei bambini