Streamcasting | il terreno di gioco convergente che ridefinisce la Televisione Italiana

La rivoluzione dello streamcasting ridisegna la TV italiana tra nuove metriche Auditel e boom delle Smart TV L’ibridazione tra broadcasting e streaming accelera la trasformazione, spingendo editori e piattaforme verso modelli convergenti la Total Audience e i consumi connessi ridefiniscono abitudini, investimenti e strategie di contenuto. Il campus di Milano dell'Università Cattolica. 🔗 Leggi su Digital-news.it

