Pd segretario a sorpresa Di Sanzo è la novità dem

Il segretario del Pd di Prato cambia improvvisamente, e questa volta la novità arriva dal nuovo nome scelto. Di Sanzo, proveniente dagli Stati Uniti, assume il ruolo di leader del partito locale, portando con sé un’esperienza internazionale che potrebbe dare una scossa al partito in difficoltà. La decisione è arrivata dopo settimane di tensioni e disaccordi tra i membri della sede pratese.

Non sarà lo zio d’America a salvare il Pd pratese in gravissima crisi, ma il compagno a stelle strisce probabilmente sì. È Christian Di Sanzo, deputato dem, eletto oltreoceano, il nuovo segretario in pectore per sostitiure Marco Biagioni alla guida del partitone. Il suo nome potrebbe essere quello giusto e adeguato a riportare quanto meno uno sprazzo di serenità e a ricomporre, se non sanare del tutto, i dissidi interni. Di Sanzo è nato a Prato, da padre lucano e madre fiorentina; si è laureato a Bologna. Durante l’ultimo anno di università, con una borsa di studio è arrivato negli Usa e da allora non è più andato via. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Bergamo, l’assessora del Pd per la Pace si schiera a difesa dei violenti di Torino.

