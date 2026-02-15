Il Napoli riacciuffa la Roma due volte punto che vale oro per la zona Champions

Il Napoli ha pareggiato contro la Roma, un risultato importante per la corsa alla Champions. La partita si è conclusa 2-2 allo stadio Maradona, con gli azzurri che hanno conquistato un punto prezioso. Questo pareggio permette al Napoli di mantenere il terzo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sui rivali giallorossi e quattro sulla Juventus.