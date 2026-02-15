Il Napoli riacciuffa la Roma due volte punto che vale oro per la zona Champions
Il Napoli ha pareggiato contro la Roma, un risultato importante per la corsa alla Champions. La partita si è conclusa 2-2 allo stadio Maradona, con gli azzurri che hanno conquistato un punto prezioso. Questo pareggio permette al Napoli di mantenere il terzo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sui rivali giallorossi e quattro sulla Juventus.
Il Napoli riacciuffa la Roma a cinque minuti dall'intervallo: gol dell'ex per SpinazzolaAncora Leonardo Spinazzola contro la Roma, com'era accaduto nella scorsa stagione all'Olimpico. L'esterno del Napoli realizza il terzo gol del suo campionato con un tiro da fuori che, deviato da Celik ... msn.com
Napoli, Politano: Grato alla Roma. Gol? Magari arriverà stasera...Prima della sfida tra Napoli e Roma, è intervenuto Matteo Politano ai microfoni di DAZN: Oggi c'è una bella responsabilità,. tuttomercatoweb.com
