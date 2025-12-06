Bergamaschi guarda comunque il bicchiere mezzo pieno dopo Roma Juventus Women | Un punto guadagnato contro una grande squadra che detiene il titolo questo pareggio vale come l’oro
Bergamaschi, giocatrice della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro la Juventus Women. Le sue dichiarazioni. Dopo Roma Juventus Women terminata 1-1, Valentina Bergamaschi ha commentato così il match. Le sue parole. PAREGGIO – « Io direi un punto guadagnato, nel senso che contro una grande squadra che detiene il titolo questo pareggio vale come l’oro. Rimaniamo comunque a +5 e siamo migliorate nel secondo tempo perché abbiamo avuto parecchie difficoltà e analizzeremo bene quanto è successo ». OCCASIONI NON SFRUTTATE – «Sì, sicuramente dovremmo diventare un po’ più ciniche sottoporta perché costruiamo tanto ma concretizziamo poco, è stato il tassello mancante in questo ultimo periodo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
