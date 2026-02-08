Pontedera mai domo riacciuffa due volte la Ternana | ma il punto serve a poco

Pontedera e Ternana si dividono la posta in palio in una partita combattuta. Dopo essere passati in vantaggio, i padroni di casa si fanno rimontare due volte e chiudono con un pareggio che lascia poco spazio a speranze di classifica. La partita si accende subito, con tante occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due riesce a trovare il gol decisivo negli ultimi minuti. Il risultato, però, non cambia molto per le posizioni in classifica delle due squadre.

Pontedera – Ternana 2-2 PONTEDERA: Saracco; Sapola, Piana, Mbambi (38' st Cerretti); Leo, Faggi, Emmanuello (6' st Caponi), Wagner (1' st Raychev), Sy (15' st Paolieri); Vitali (1' st Yeboah), Buffon. A disp: Biagini, Strada, Giacomelli, Manfredonia, Pietrelli, Lugano, Nabian, Beghetto, Fancelli. All. Miftah (Banchieri squalificato). TERNANA: D'Alterio; Maestrelli, Meccariello, Martella (41' st Ferrante); Donati, Majer, Vallocchia, Ndrecka; Garetto (17' sy Mc Jannet); Pettinari (41' st Aramu), Dubickas (27' st Leonardi). A disp: Morlupo, Delibra, Kurti, Pagliari, Trippi, Kerrigan, Panico, Orellana, Lodovici, Proietti.

