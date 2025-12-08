Milan Femminile che vittoria contro il Napoli Appiah | Il mio unico obiettivo era segnare
L'attaccante del Milan Femminile Karen Appiah ha parlato dopo la vittoria in campionato contro il Napoli. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Calcio Femminile Italiano. . ? Il Milan batte in trasferta il Napoli Women Le parole post gara di Christy Grimshaw Christian Vitale - facebook.com Vai su Facebook
FT Il Milan Femminile ritrova i 3 punti sul campo del Napoli. Primo tempo equilibrato con il Napoli sicuramente vivace che prova a sorprendere la difesa ?. L'occasione migliore è però del Milan: colpo di testa di Ijeh sul palo. ? @ciuffo_23 Vai su X
Contro Milano, l'Olympia Rovereto vuole tornare "padrona" del "PalaMarchetti": sabato pomeriggio importantissima sfida salvezza per i rossoblù - Sfida da "circolino rosso" per l'Olympia Rovereto che alle 17 di oggi, sabato 6 dicembre, ospiterà al "PalaMarchetti" i Saints Milano, diretta rivale nella corsa verso la salvezza, che in cl ... Scrive ildolomiti.it