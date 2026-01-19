Atletico Madrid Ruggeri lascia già i Colchoneros? Individuato il sostituto in caso di partenza dell’ex Atalanta a gennaio…Chi è
L’Atletico Madrid potrebbe affrontare un cambiamento importante nella corsia sinistra con la possibile partenza di Ruggeri a gennaio. In vista di questa eventualità, è stato individuato un possibile sostituto, pronto a rafforzare la rosa dei Colchoneros. Questo scenario potrebbe influenzare il mercato e le dinamiche della squadra, creando nuovi equilibri e possibilità di investimento. Di seguito, tutti i dettagli sulle possibili mosse e sui profili coinvolti.
Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Le cifre e la formula del possibile acquisto dei lariani Toth Bournemouth: visite mediche, firma e ufficialità. Juventus e Lazio superate, dentro all’operazione per il gioiello ungherese! Ultimissime Calciomercato Venezia: vicinissimo Dagasso! Bruciata la concorrenza del Genoa, cosa è accaduto nella trattativa con il Pescara Calciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Atletico Madrid, Ruggeri lascia già i Colchoneros? Individuato il sostituto in caso di partenza dell’ex Atalanta a gennaio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Napoli, già individuato il sostituto di Lucca in caso di partenza a gennaio
Individuato il possibile sostituto in caso di partenza di Lang
Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Noa Lang al Napoli, in caso di possibile partenza. Sebbene il suo ruolo sia attualmente importante, si valutano eventuali alternative che possano sostituirlo in caso di uscita. La situazione resta in evoluzione, e le decisioni definitive dipenderanno dagli sviluppi delle trattative e delle strategie del club.
Matteo Ruggeri, dall’ambientamento proficuo all’Atletico Madrid al tifo per Valentino Rossi - Dalla scorsa estate Matteo Ruggeri è all’Atletico Madrid, squadra nella quale è approdato lasciando l’ Atalanta, il club dove è cresciuto calcisticamente. msn.com
Juventus, Nico Gonzalez fuori dai convocati dell'Atletico Madrid: come sta e cosa manca per il riscatto - facebook.com facebook
L'Atletico Madrid ci prova: Ederson può lasciare l'Atalanta a gennaio x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.