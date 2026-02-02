Un poliziotto ha salvato il collega durante un intervento. Askatasuna, rimasto ferito, ora è in ospedale alle Molinette e ha raccontato di aver fatto da scudo col suo corpo. Nel reparto, tra visite e telefonate, amici e parenti si sono alternati a farle visita, dimostrando vicinanza e solidarietà.

In ospedale, alle Molinette, hanno condiviso la stessa camera. È stato un continuo viavai di visite istituzionali, chiamate di amici e parenti. Durante gli scontri a Torino nel vano tentativo di riprendersi il centro sociale Askatasuna è stata una questione di attimi. Lorenzo Virgulti, agente di polizia ascolano di 28 anni, in forza al reparto mobile di Padova, ha visto il collega a terra circondato dai manifestanti: calci, pugni e persino un martello. In tanti contro uno: una situazione che poteva finire ancora peggio se non fosse stato per Lorenzo. «Gli ho fatto scudo col mio corpo» Un gesto di coraggio che oggi racconta con semplicità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Askatasuna, il poliziotto che ha salvato il collega: «Gli ho fatto scudo col mio corpo»

Approfondimenti su Askatasuna Poliziotto

Il poliziotto Alessandro Calista è stato colpito a martellate durante le proteste per Askatasuna.

Il poliziotto ascolano Lorenzo Virgulti, di 28 anni, è stato ferito durante gli scontri di ieri a Torino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Askatasuna Poliziotto

Argomenti discussi: Corteo per Askatasuna. Dimesso l'agente picchiato. Arrestato uno dei presunti aggressori, ha 22 anni - Video - Askatasuna: trent’anni di barricate, tra lotte sociali e inchieste giudiziarie; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Devastazione e violenze al corteo per Askatasuna, martellate a un poliziotto.

Askatasuna, Piantedosi: «È terrorismo urbano. Ora il fermo preventivo per isolare i violenti»Un fermo preventivo per isolare i violenti, ma anche uno scudo per tutelare chi agisce per difendersi, evitando l’iscrizione automatica nel registro degli indagati. A fare ... ilmessaggero.it

Alessandro Calista, chi è il poliziotto accerchiato e preso a martellate durante il corteo Askatasuna: «Io vivo per miracolo». Feriti agenti padovaniPADOVA - Un poliziotto a terra e un commando di antagonisti incappucciati che si avventa su di lui, con calci, bastonate, martellate. È un giovane agente del Reparto mobile di Padova ... ilgazzettino.it

Guerriglia Askatasuna, verso la convalida degli arresti. Fermato l’aggressore del poliziotto Calista x.com

Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto: ha 22 anni. Meloni in ospedale dai militari: «Tentato omicidio». Oltre cento gli agenti feriti - facebook.com facebook