Il miglior calciatore dell’Inter è stato l’arbitro | ecco commentano la Serie A alla Cbs

Un commento sorprendente ha attirato l’attenzione durante una trasmissione della CBS: alcuni commentatori hanno detto che l’arbitro è stato il miglior protagonista della partita dell’Inter. La frase ha fatto scalpore perché mette in discussione il ruolo del fischietto nel risultato finale. In Italia, invece, gli studi televisivi si concentrano di più sulle azioni dei giocatori e sugli errori degli allenatori, lasciando meno spazio a giudizi così diretti sugli arbitri. La differenza si nota anche nella scelta degli ospiti e nel modo di commentare le partite, più critico e meno entusiasta rispetto a quanto avviene all’estero.

"Il miglior calciatore dell'Inter è stato l'arbitro": ecco commentano (comprensibilmente) la Serie A alla Cbs Come sono diversi gli studi televisivi all'estero da quelli italiani. Non a caso ieri Giorgio Chiellini nel suo intervento ha detto: "Apprezzo lo sforzo che state facendo in studio ma stasera non si può parlare di calcio". Alla Cbs Sports Mike Grella, ex calciatore americano, ha così commentato Inter-Juventus: "Inter's best player was the referee", ossia "Il miglior calciatore dell'Inter è stato l'arbitro". Sentite Padre Chivu (il re degli ipocriti): "Il tocco di Kalulu su Bastoni c'è, leggero ma c'è. Durante la trasmissione sulla CBS, l'ex calciatore americano Mike Grella ha commentato la partita Inter-Juventus, criticando aspramente le decisioni arbitrali.