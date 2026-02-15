Derby dello Stretto | la coreografia reggina celebra storia e orgoglio nonostante il settore ospiti vuoto

La coreografia della Reggina ha riempito di colori e simboli il campo di Reggio Calabria, dimostrando passione e orgoglio, anche se il settore ospiti era vuoto. La festa si è svolta prima del calcio d’inizio, con bandiere e striscioni che hanno raccontato la storia della squadra. Nonostante l’assenza dei tifosi ospiti, i tifosi reggini hanno riempito gli spalti con entusiasmo. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, accendendo l’atmosfera del derby.

Un Derby dello Stretto Infuocato: La Coreografia della Reggina Illumina la Passione e l'Identità. Reggio Calabria, 15 febbraio 2026 – Un'esplosione di colori e simboli ha preceduto il fischio d'inizio del derby dello Stretto tra Reggina e Messina. Gli ultrà della Reggina hanno trasformato la Curva Sud dello stadio in un'opera d'arte visiva, un tributo alla città e alla sua storia, nonostante il divieto di vendita dei biglietti per il settore ospite, che è rimasto desolatamente vuoto. Un Mosaico di Orgoglio: La Coreografia nel Dettaglio. La coreografia, frutto di settimane di preparazione e coordinamento, ha catturato l'attenzione ben prima del calcio d'inizio.