Aiello si scusa pubblicamente dopo la pesante sconfitta contro il Foggia, che ha segnato il terzo ko consecutivo per il suo team in soli sette giorni. La squadra ha mostrato ancora una volta difficoltà a reagire, lasciando il campo con un risultato deludente che preoccupa tifosi e dirigenti. La pressione aumenta mentre i giocatori cercano di risalire la china, consapevoli di dover cambiare marcia in fretta.

Tempo di lettura: 2 minuti Terza sconfitta in una settimana, terzo campanello d’allarme che suona forte al Partenio-Lombardi. Dopo i ko contro Monza e Frosinone, anche il Pescara passa in Irpinia e infligge all’Avellino un colpo pesante, non solo in classifica ma soprattutto nel morale. Una caduta che accende i riflettori sulla posizione di Raffaele Biancolino. Nel post gara è il direttore sportivo Mario Aiello a metterci la faccia. Il dirigente prova a distinguere l’ultimo ko dagli altri: «Il tenore di questa sconfitta è diverso. La prestazione è stata molto negativa, ma la squadra non ha mai mollato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il mea culpa di Aiello: "Possiamo solo chiedere scusa"

