Chiedo scusa ai tifosi non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù Ma anche i calciatori sono responsabili | Commisso fa mea culpa

"Voci di una cessione del club? Non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l'ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti". Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in una intervista rilasciata al quotidiano La Nazione, a proposito dei rumors su una possibile cessione della società toscana, attualmente ultima in classifica in Serie A. Negli ultimi mesi erano anche circolate diverse voci sulle sue condizioni di salute. A inizio ottobre Commisso è stato operato a New York per una lombosciatalgia e da quel momento non ha più lasciato gli Stati Uniti per tornare in Italia: "So che la situazione di classifica della prima squadra è molto complicata.