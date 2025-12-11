Chiedo scusa ai tifosi non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù Ma anche i calciatori sono responsabili | Commisso fa mea culpa
Rocco Commisso si scusa con i tifosi e riconosce la responsabilità anche dei calciatori nella difficile situazione della Fiorentina. Il presidente chiarisce che voci di cessione del club rischiano di destabilizzare ulteriormente l’ambiente, sottolineando l'importanza di una grande compattezza per affrontare le sfide attuali.
“Voci di una cessione del club? Non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l’ambiente quando, invece, ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti”. Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in una intervista rilasciata al quotidiano La Nazione, a proposito dei rumors su una possibile cessione della società toscana, attualmente ultima in classifica in Serie A. Negli ultimi mesi erano anche circolate diverse voci sulle sue condizioni di salute. A inizio ottobre Commisso è stato operato a New York per una lombosciatalgia e da quel momento non ha più lasciato gli Stati Uniti per tornare in Italia: “So che la situazione di classifica della prima squadra è molto complicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
