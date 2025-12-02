Trevisani fa mea culpa | Devo chiedere scusa a quel giocatore dell’Inter mi sembrava in discesa l’anno scorso ma…

Riccardo Trevisani, intervenuto al format "Fontana di Trevi", ha analizzato il momento dell'Inter. Il giornalista si è scusato pubblicamente con Piotr Zielinski, centrocampista polacco, ammettendo di averlo considerato erroneamente sul viale del tramonto, mentre oggi risulta spesso decisivo per i nerazzurri. Trevisani ha promosso anche Andy Diouf: il mediano francese, pur giocando fuori ruolo, viene giudicato tecnicamente valido e superiore all'esterno brasiliano Luis Henrique.

