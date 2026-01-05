Epifania è allerta maltempo Neve anche in pianura | le regioni più colpite

In questa settimana di Epifania, il maltempo si manifesta con condizioni meteorologiche instabili e intense, interessando diverse regioni italiane. La presenza di neve anche in pianura segna un fenomeno particolare, con le aree più colpite che devono prestare attenzione alle eventuali criticità. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni climatiche avverse.

L’avvio della settimana dell’Epifania coincide con un quadro meteorologico complesso e instabile, destinato a incidere in modo significativo su vaste aree del Paese. Le prime ore della giornata segnano l’ingresso di una fase di forte maltempo, con fenomeni intensi che si concentrano soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud, dove l’atmosfera mostra segnali evidenti di criticità. Le condizioni climatiche impongono un’attenzione particolare, non solo per l’intensità degli eventi attesi, ma anche per la loro possibile persistenza. La situazione viene monitorata con attenzione dagli esperti, che segnalano una combinazione di fattori in grado di favorire lo sviluppo di temporali severi, piogge abbondanti e fenomeni localmente estremi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Epifania, è allerta maltempo. Neve anche in pianura: le regioni più colpite Leggi anche: Maltempo Italia, allerta meteo. Bombe d’acqua e nubifragi: le regioni colpite Leggi anche: Torna la neve in Lombardia: freddo gelido e fiocchi bianchi (anche in pianura). Ecco quando: le previsioni per l’Epifania Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Neve nelle Marche | il paesaggio è una favola meteo invernale fino all' Epifania. Meteo Epifania, arriva la bufera della Befana: il ciclone artico porta pioggia, freddo e neve. Ecco dove e quando - È stato già soprannominato "bufera della Befana" il ciclone di origine artica che dal 5 gennaio porta il maltempo su tutta l'Italia. ilmessaggero.it

