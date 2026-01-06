Allerta meteo Epifania da incubo! Pioggia neve e paura in Italia Le regioni più colpite

L’epifania del 2026 si presenta con condizioni meteorologiche avverse su molte regioni italiane, caratterizzate da pioggia, neve e venti intensi. Questa ondata di maltempo sta causando disagi e preoccupazioni tra cittadini e autorità, con alcune aree particolarmente colpite. È importante rimanere aggiornati sulle condizioni del tempo e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.

Il giorno dell Epifania del 2026 si apre sotto il segno di una severa ondata di maltempo che sta colpendo duramente gran parte della penisola italiana. Le previsioni meteorologiche indicano una situazione di forte criticità dovuta a una perturbazione di origine polare che sta portando pioggia, freddo intenso e nevicate a quote insolitamente basse. Il meteorologo Mattia Gussoni ha confermato che questo scenario non sarà passeggero, poiché il nucleo di aria fredda continuerà a insistere sull Italia per diversi giorni, condizionando pesantemente i festeggiamenti e la viabilità in molte regioni del Centro e del Sud. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta meteo, Epifania da incubo! Pioggia, neve e paura in Italia. Le regioni più colpite Leggi anche: Epifania, è allerta maltempo. Neve anche in pianura: le regioni più colpite Leggi anche: Meteo Befana, il ciclone artico porta pioggia, neve e temperature glaciali. Allerta in Italia: le regioni sotto osservazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Befana a Roma, annullato il tradizionale volo dell'Epifania su piazza Navona per ragioni di sicurezza; Allerta meteo, Epifania da incubo! Pioggia, neve e paura in Italia. Le regioni più colpite; Meteo Mario Giuliacci | scenario da incubo dove si arriverà a -20 gradi. L’Epifania porta pioggia, freddo e... neve . Emessa allerta gialla a macchia di leopardo - Emessa dalla sala operativa della protezione civile della Regione Toscana una allerta meteo gialla per rischio neve sulla Toscana ... msn.com

Epifania con allerta meteo in penisola sorrentino-amalfitana - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo (grado ordinario) per temporali valido dalle ... sorrentopress.it

Allerta meteo gialla in Umbria, possibili piogge e nevicate per l'Epifania - Scatta l'allerta meteo gialla in Umbria per rischio idrogeologico, temporali e neve in tutte le zone della regione. corrieredellumbria.it

Allerta Meteo, Epifania di forte maltempo: 2 regioni più colpite - facebook.com facebook

Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania. Il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza: "Evitare balconi, sottopassi e zone a rischio". #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.