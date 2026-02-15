Il Made in Italy continua a correre L’export batte Francia e Germania
Il settore del Made in Italy ha registrato una crescita significativa, poiché le esportazioni hanno superato quelle di Francia e Germania. Nonostante le tensioni commerciali e le tensioni internazionali, le aziende italiane esportano di più, soprattutto nel settore della moda e del settore alimentare. Questa tendenza dimostra che le imprese italiane riescono a mantenere i mercati esteri, anche in un periodo di difficoltà globale.
Le nuove barriere tariffarie e il clima di incertezza globale non hanno fermato la corsa dell’ export italiano. Secondo stime preliminari diffuse da Eurostat e rilanciate dall’economista Marco Fortis sul Sole 24 Ore, nel 2025 le vendite oltreconfine dell’Italia avrebbero toccato 643 miliardi di euro, +3,3% sul 2024, con un saldo commerciale salito a 50,7 miliardi. Un passo migliore di quello delle altre grandi economie dell’area euro: Francia (+2%), Germania (+0,9%) e Spagna (-0,4%). È bene essere prudenti: l’effetto pieno dei dazi si misura spesso con ritardo, perché imprese e catene distributive reagiscono con scorte, triangolazioni e riposizionamenti di filiere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
