La quattordicesima giornata mette di fronte due squadre che arrivano alla sfida con la stessa cicatrice: una sconfitta contro il Napoli di Conte, diversa nelle modalità ma simile negli effetti. La Roma ha lasciato la vetta della classifica, ora distante un solo punto, mentre il Cagliari ha salutato la Coppa Italia, colpito e affondato dagli azzurri con una nettezza che ha lasciato segni profondi. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva dunque in Sardegna con l’urgenza di rimettere in moto una corsa che resta ambiziosa. La pressione delle due milanesi e dei campioni d’Italia incombe, e perdere altro terreno appare un lusso proibito. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Roma a Cagliari per ripartire: Gasperini cerca riscatto, Pisacane punti salvezza