Il Grosseto vola a +11 | è vittoria anche con il Tau in trasferta I biancorossi dominano la Serie D

Il Grosseto ha conquistato una vittoria importante contro il Tau, grazie a una prestazione solida in trasferta. La squadra biancorossa ha mantenuto il vantaggio, aumentando il suo margine in classifica a +11 punti. La partita si è giocata domenica, davanti a un pubblico di tifosi che ha sostenuto i giocatori fino all’ultimo minuto.