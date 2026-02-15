Il Grosseto vola a +11 | è vittoria anche con il Tau in trasferta I biancorossi dominano la Serie D
Il Grosseto ha conquistato una vittoria importante contro il Tau, grazie a una prestazione solida in trasferta. La squadra biancorossa ha mantenuto il vantaggio, aumentando il suo margine in classifica a +11 punti. La partita si è giocata domenica, davanti a un pubblico di tifosi che ha sostenuto i giocatori fino all’ultimo minuto.
Altopascio, 15 febbraio 2026 – Un super Grosseto vince anche contro il Tau e piazza un mattone in più verso il sogno della Serie C. Con questi tre punti, la squadra di Indiani + a +11 sulla prima immediata inseguitrice che è proprio il Tau. In una partita che era dunque molto importante per scavare un ulteriore solco con il resto delle avversarie, i biancorossi indovinano la ricetta giusta per scardinare la difesa e portare a casa la vittoria. E’ la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Cannara e Montevarchi. Tre vittorie importanti dopo la sconfitta arrivata in trasfera a Camaiore a inizio febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
