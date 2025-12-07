Favola Grosseto | altra super vittoria con il Prato I biancorossi volano primi con distacco in classifica

Grosseto, 7 dicembre 2025 – Un super Grosseto: i biancorossi non si fermano più e battono anche il Prato allo Zecchini, in uno dei derby toscani del girone E della Serie D. La cura Indiani funziona alla grande: uno dei tecnici più decisivi in Serie D, un guru delle serie minori, arrivato in estate a Grosseto, sta portando il team verso traguardi importanti. La piazza sogna. Traguardi ancora da raggiungere. Ma intanto è lecito sognare per una piazza che ritrova gol ed entusiasmo. Seconda vitoria consecutiva per il Grosseto contro il Prato. I biancorossi, dopo il pareggio nel dery con il Siena, hanno vinto con il Vivi Altotevere e poi appunto con il Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

