Leggere di musica? Aumenta il piacere dell’ascolto A Bologna torna la rassegna Fior fiore dei libri dedicati a classica e lirica

A Bologna torna la rassegna “Fior fiore dei libri”, dedicata alla musica classica e lirica, sottolineando come la lettura possa arricchire e intensificare l’esperienza dell’ascolto. In Italia, la produzione libraria musicale è molto vasta, offrendo numerosi spunti di approfondimento e di eccellenza nel panorama culturale nazionale.

In Italia la produzione annuale di libri sulla musica è esuberante, e non scarseggiano le punte di eccellenza intellettuale e scientifica. Sono occasioni offerte agli amanti di musica per arricchire il piacere dell’ascolto attraverso la lettura di pagine che spieghino la storia, il senso, gli arcani di un’arte così sfuggente e inafferrabile. Parlar di musica è in effetti difficile. E spesso il frequentatore di concerti e teatri esita ad affrontare saggi di storia e critica della musica, nel timore, paradossale, che essi ne possano appesantire lo spontaneo godimento. La rassegna Il Fior fiore dei libri di musica intende appunto valorizzare questo settore editoriale e incentivarne la risonanza nell’opinione pubblica, segnalando una selezione assai varia di titoli di qualità, che alimentino la conoscenza e la comprensione dell’arte musicale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it