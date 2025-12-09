Com’è il nuovo reparto di Psichiatria e psicoterapia per gli adolescenti dell’ospedale Maggiore | musica spazi per il relax ascolto
Bologna, 9 dicembre 2025 - Sette posti letto, spazi per la musica e il relax, ma soprattutto un approccio che mette al centro la persona e non solo la cura farmacologica. È stato inaugurato all' Ospedale Maggiore di Bologna il nuovo reparto di Psichiatria e Psicoterapia dell'età evolutiva, una struttura attesa e necessaria per rispondere al crescente disagio psichico tra gli adolescenti. Il reparto, destinato a ragazzi dagli 11 ai 17 anni, servirà l'intera Area Vasta Emilia Centrale, coprendo i territori di Bologna, Imola e Ferrara. Si tratta di un luogo pensato per la fase acuta, dove l'obiettivo è accogliere giovani con quadri complessi per un periodo per poi accompagnarli nuovamente verso i servizi territoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
