Corea del Nord Pyongyang addobbata per Capodanno | tanti in strada tra selfie e sorrisi

A Pyongyang, capitale della Corea del Nord, si sono registrate attività festive per l’inizio del 2026. La città si è impreziosita con decorazioni e molte persone sono uscite per condividere momenti di convivialità, scattando selfie e partecipando alle celebrazioni. Un’occasione per osservare come anche in un contesto diverso si festeggia l’arrivo di un nuovo anno.

Anche la Corea del Nord ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno, il 2026. La capitale Pyongyang era addobbata con decorazioni celebrative e molti sono usciti per scattare foto e festeggiare insieme. Un inedito per i nordcoreani che in genere festeggiano in maniera molto sobria le festività stagionali a meno che non si tratti di celebrazioni interne della famiglia del leader Kim Jong-Un o di date culturali tradizionali coreane. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord, Pyongyang addobbata per Capodanno: tanti in strada tra selfie e sorrisi Leggi anche: Corea del Nord, a Pyongyang funerali di Stato per Kim Yong-nam Leggi anche: Misha e Liza, deportati dai russi in Corea del Nord. La denuncia di Kiev: i nostri bambini addestrati da Pyongyang Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Corea del Nord, Pyongyang addobbata per Capodanno: tanti in strada tra selfie e sorrisi - (LaPresse) Anche la Corea del Nord ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno, il 2026. stream24.ilsole24ore.com

